«Аякс» хочет продлить контракт с Онана

Амстердамский «Аякс» хочет продлить контракт со своим вратарем Андре Онана, не смотря на то, что тот отбывает годичную дисквалификацию за применение допинга. Об этом сообщает британская газета The Telegraaf.

Амстердамский клуб не хочет терять вратаря, чей контракт заканчивается 1 июля 2022 года, таким образом уже с 1 января Онана сможет проводить переговоры с другими командами, в случае, если он не договорится с «Аяксом».

Дисквалификация Онана закончится 5 февраля 2022 года, если у футболиста вместе со своей командой не получится обжаловать ее в CAS.

В текущем сезоне Онана успел провести за свой клуб 26 матчей, пропустив в них 22 мяча. Вместе с «Аяксом» вратарь по разу выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Нидерландов.