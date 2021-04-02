Торрейра надеется перейти в «Бока Хуниорс»

Опорный полузащитник «Атлетико» Лукас Торрейра, арендованный у «Арсенала» до конца текущего сезона, рассказал о том, что он планирует стать игроком «Бока Хуниорс».

Отметим, что контракт 23-летнего уругвайца с лондонским клубом рассчитан до лета 2023 года.

– Я больше не хочу играть в Европе и собираюсь перейти в «Бока Хуниорс», – приводит слова Торрейры ESPN.

В нынешнем сезоне хавбек не является игроком стартового состава «Атлетико» – на его счету 22 проведенных встречи, в которых он забил один гол и отдал один ассист. Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне лишь три раза выпускал игрока в старте.