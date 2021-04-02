Экс-игрок сборной Англии Барнс: Считаю Фабиньо самым стабильным игроком «Ливерпуля» в этом сезоне

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джон Барнс оценил игру опорного хавбека «красных» Фабиньо в нынешнем сезоне.

Отметим, что на счету 27-летнего бразильца 31 проведенных матч, в которых он отдал один ассист.

– Фабиньо – единственный игрок, который меня впечатлил в этом сезоне в составе «Ливерпуля». По причине травм ведущих центральных защитников ему пришлось сыграть в обороне, однако он хорошо себя проявил для непривычной для себя позиции. Со стороны видно, насколько важен Фабиньо для команды и какой вклад он вносит в игру. Я считаю его самым стабильным игроком «мерсисайдцев» в сезоне, – цитирует Барнса портал Goal.

Фабиньо выступает за «Ливерпуль» с июля 2018 года. В общей сложности он отыграл за английскую команду 111 встреч, отличился тремя голами и семью результативными передачами. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

После 29 туров АПЛ подопечные Юргена Клоппа занимают седьмое место в турнирной таблице, набрав 46 очков.