Нкунку может сменить «Лейпциг» на «Арсенал»

Атакующий полузащитник «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку по-прежнему интересен «Арсеналу».

По информации Sky Sport Germany, лондонский клуб предпримет еще попытку приобрести 23-летнего француза ближайшим летом.

Напомним, что «канониры» уже пытались подписать хавбека в зимнее трансферное окно, однако руководство «быков» отказалось отпускать своего футболиста в Англию.

Нкунку присоединился к «Лейпцигу» в июле прошлого года, перейдя из «Пари Сен-Жермен» за 13 миллионов евро. С тех пор он принял участие в 75 матчах, забил 12 голов и отдал 24 ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.