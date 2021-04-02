Руслан Нигматуллин: Чорлука даже по российским меркам имеет огромную зарплату

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением об уходе из клуба центрального защитника Ведрана Чорлуку по окончании сезона-2020/21.

Ранее 35-летний хорват объявил о своем уходе из состава «железнодорожников» ближайшим летом. При этом игрок исключил вероятность своего трансфера в другой клуб чемпионата России.

– Думаю, что руководство клуба сделало взвешенный шаг, приняв решение не продлевать контракт со своим ветераном. Не секрет, что у него не просто большая, а огромная зарплата – даже по российским меркам. Так что все логично, сейчас руководство клуба работает над оптимизацией бюджета. Вполне возможно, что есть скрытый резерв и появится интересная кандидатура, – цитирует Нигматуллина «РИА Новости»

Чорлука присоединился к «Локомотиву» в июле 2012 года. В общей сложности он провел за столичный клуб 234 матча, в которых забил девять голов и отдал восемь ассистов. Вместе с командой он стал чемпионом России, также трижды выигрывал Кубок страны и Суперкубок.