Руслан Нигматуллин: Чорлука даже по российским меркам имеет огромную зарплату

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Англия - Первая лига 14:30 Донкастер Рове 0 Чарльтон Атлет 0 П1 2.80 Х 3.30 П2 2.55
Италия - Серия B 16:00 Козенца 0 Асколи 0 П1 2.80 Х 2.80 П2 3.00
Англия - Первая лига 17:00 Аккрингтон Стэ 0 Бёртон Альбион 0 П1 2.80 Х 3.40 П2 2.50
Англия - Первая лига 17:00 Плимут Аргайл 0 Уимблдон 0 П1 2.12 Х 3.50 П2 3.40
Англия - Первая лига 17:00 Портсмут 0 Рочдейл 0 П1 1.63 Х 4.00 П2 5.30
Англия - Чемпионшип 17:00 Миллуолл 0 Ротерхэм Юнайт 0 П1 2.24 Х 3.20 П2 3.60
Англия - Первая лига 17:00 Кру Александра 0 Халл Сити 0 П1 3.20 Х 3.40 П2 2.24
Англия - Чемпионшип 17:00 Борнмут 0 Мидлсбро 0 П1 2.20 Х 3.40 П2 3.50
Англия - Первая лига 17:00 Суиндон Таун 0 Блэкпул 0 П1 3.90 Х 3.30 П2 2.02
Англия - Первая лига 17:00 Сандерленд 0 Оксфорд Юнайте 0 П1 1.95 Х 3.50 П2 3.90
Англия - Чемпионшип 17:00 Дерби Каунти 0 Лутон Таун 0 П1 2.25 Х 3.20 П2 3.60
Англия - Чемпионшип 17:00 Уотфорд 0 Шеффилд Уэнсде 0 П1 1.51 Х 4.20 П2 7.50
Англия - Первая лига 17:00 Ипсвич Таун 0 Бристоль Ровер 0 П1 1.96 Х 3.50 П2 3.90
Англия - Чемпионшип 17:00 Уиком Уондерер 0 Блэкберн Ровер 0 П1 4.40 Х 3.70 П2 1.85
Англия - Первая лига 17:00 Нортгемптон Та 0 Шрусбери Таун 0 П1 2.80 Х 2.90 П2 2.85
Англия - Чемпионшип 17:00 Бристоль Сити 0 Сток Сити 0 П1 3.60 Х 3.20 П2 2.25
Англия - Первая лига 17:00 Флитвуд Таун 0 Питерборо Юнай 0 П1 3.40 Х 3.10 П2 2.30
Англия - Чемпионшип 17:00 Престон Норт Э 0 Норвич Сити 0 П1 5.80 Х 3.80 П2 1.66
Англия - Чемпионшип 17:00 Куинз Парк Рей 0 Ковентри Сити 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Кардифф Сити 0 Ноттингем Форе 0 П1 2.20 Х 3.20 П2 3.70
Португалия - Сегунда 17:30 Ковильян 0 Академика 0
Италия - Серия B 18:00 Пескара 0 Пиза 0 П1 3.20 Х 3.10 П2 2.43
Италия - Серия B 18:00 Фрозиноне 0 Реджана 0 П1 1.70 Х 3.70 П2 5.30
Нидерланды - Первый дивизион 19:00 Гоу Эхед Иглс 0 Рода 0 П1 2.22 Х 3.20 П2 3.20
Англия - Чемпионшип 19:30 Барнсли 0 Рединг 0 П1 2.37 Х 3.10 П2 3.40
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 СКА 0 П1 1.96 Х 3.80 П2 3.50
Италия - Серия B 20:00 Виченца 0 Читтаделла 0 П1 2.90 Х 3.10 П2 2.65
Италия - Серия B 20:00 Лечче 0 Салернитана 0 П1 1.76 Х 3.40 П2 5.40
Португалия - Сегунда 20:00 Варзим 0 Бенфика Б 0 П1 2.70 Х 3.00 П2 2.70
Италия - Серия B 20:00 Венеция 0 Реджина 0 П1 2.20 Х 3.00 П2 3.90
02 апреля 11:10

Руслан Нигматуллин: Чорлука даже по российским меркам имеет огромную зарплату

Хорватский игрок покинет состав «железнодорожников» ближайшим летом.

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением об уходе из клуба центрального защитника Ведрана Чорлуку по окончании сезона-2020/21.

Ранее 35-летний хорват объявил о своем уходе из состава «железнодорожников» ближайшим летом. При этом игрок исключил вероятность своего трансфера в другой клуб чемпионата России.

– Думаю, что руководство клуба сделало взвешенный шаг, приняв решение не продлевать контракт со своим ветераном. Не секрет, что у него не просто большая, а огромная зарплата – даже по российским меркам. Так что все логично, сейчас руководство клуба работает над оптимизацией бюджета. Вполне возможно, что есть скрытый резерв и появится интересная кандидатура, – цитирует Нигматуллина «РИА Новости»

Чорлука присоединился к «Локомотиву» в июле 2012 года. В общей сложности он провел за столичный клуб 234 матча, в которых забил девять голов и отдал восемь ассистов. Вместе с командой он стал чемпионом России, также трижды выигрывал Кубок страны и Суперкубок.

источник: «РИА Новости»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Рейнджерс" одолели "Баффало", у Панарина две голевых передачиЗолотые мгновения Мюллера. В 1972 году чемпионами Европы впервые стали немцыНорманн заинтересовал клубы из Англии и ГерманииВ Сети появились новые откровенные фото ТуктамышевойУЕФА отреагировал на отказ арбитра Карасева вставать на коленоТрусова сделала заявление об уходе от Плющенко
Возня вокруг Трусовой — дележ шкуры неубитого медведя. И вот почему
Одна из лучших российских фигуристок Александра Трусова снова попала в центр скандала. Ее олимпийские перспективы выглядят все более туманно.
И снова Нагучев против Орзул: 10 ставок на 5 футбольных лиг. Битва полов #4
"Плеймейкер" представляет четвертый выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Ставь против России — и выиграешь миллион
Неудачи первой и молодежной сборных России обеспечили солидный выигрыш клиенту БК "Лига Ставок", который получил прибыль в размере 10 500 процентов от вложенных средств.
«С Чаловым возимся столько лет, и никакого толку». Кавазашвили — о российской молодежке
Прославленный вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился с «Плеймейкером» мнением о причинах неудачи молодежной сборной России на Евро-2021 в Венгрии.
«Герр Лев, срочно верните Мюллера». Германия шокирована поражением от Северной Македонии
Сенсационное поражение Германии от македонцев (1:2) в домашнем матче отбора ЧМ-2022 заставило немцев поумерить свой оптимизм в преддверии Евро.
Россия покинула Евро U21, Германия проиграла Македонии, а Большунов сменит фамилию:)
«Плеймейкер» выделяет основные события минувших дня и ночи в мировом спорте.
Освободились для Черчесова. Кто из молодежки помог бы на взрослом Евро
Сборная России U21 проиграла Дании (0:3) и не вышла в плей-офф молодежного чемпионата Европы. Теперь этих парней можно полноценно задействовать в тренировках команды Станислава Черчесова перед главным футбольным стартом 2021 года.
«Проиграли полумертвым деревьям». Реакция на поражение в Словакии
«Плеймейкер» собрал высказывания известных футбольных людей после матча отбора ЧМ-2022 Словакия – Россия (2:1).
«В первом тайме наших затоптали». Экс-президент РФС — о матче Словакия — Россия
Бывший президент РФС Вячеслав Колосков поделился с «Плеймейкером» мнением о поражении россиян 1:2 от словаков в третьем туре отбора на ЧМ-2022.
Джикия + Марио = любовь. Объятия игроков сборной России в момент словацкого гола взорвали соцсети
Самым обсуждаемым эпизодом матча отборочного турнира ЧМ-2022 Словакия - Россия (2:1) стали "обнимашки" Георгия Джикии и Марио Фернандеса при розыгрыше углового, обернувшегося голом Милана Шкриньяра.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Кубок Гераклиона. 26.03.2021. Сильнейшие люди планеты. Михаил Кокляев о спорте и жизни

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика