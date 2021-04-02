Филип Уремович: Надеюсь, что «Рубин» попадет в зону еврокубков по итогам нынешнего сезона

Центральный защитник «Рубина» Филип Уремович оценил шансы своей команды в домашнем матче 24-го тура Российской Премьер-лиги с «Сочи».

Игра между клубами пройдет 3 апреля в Казани. Начало встречи – в 16:30 мск. В матче первого круга сочинцы одержали победу со счетом 3:2.

– Нам предстоит очень важная игра. «Сочи» – опытная команда, в этом сезоне очень хорошо играют. Нужно хорошо подготовиться и выиграть. Думаю, каждая из оставшихся игр в чемпионате будет важна. Думаю, борьба за еврокубки будет идти до последнего тура. Надеюсь, что мы попадем в зону еврокубков, – цитирует Уремовича клубная пресс-служба казанцев.

В нынешнем сезоне на счету 24-летнего хорвата 19 проведенных встреч, в которых он не отличился результативными действиями. Его команда занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» идет на четвертой строчке с 40 очками.