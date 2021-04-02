Агент Жоржиньо подтвердил, что его клиент останется в «Челси»

Агент Жоао Сантос, представляющий интересы опорного полузащитника «Челси» Жоржиньо, рассказал о будущем своего подопечного в лондонском клубе.

Ранее сообщалось об интересе к 29-летнему итальянцу со стороны «Интера» и «Ювентуса».

– Контракт Жоржиньо с командой рассчитан еще на два года. В ближайшее время он планирует сыграть на Евро-2020, а также на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Мой клиент останется в «Челси» – это сто процентов. Скоро мы проведем переговоры с руководством команды по поводу продления действующего соглашения, – приводит слова агента TMW.

Жоржиньо выступает за «Челси» с июля 2018 года. В общей сложности он провел 126 матчей, забил 16 голов и отдал три ассиста. Ранее он защищал цвета «Вероны» и «Наполи».

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 45 миллионов евро.