«Амкар» заявится на следующий сезон ПФЛ

Пермский «Амкар» намерен подать заявку на участие в Профессиональной футбольной лиге сезона-2021/22, власти Пермского края уже зарегистрировали автономную некоммерческую организацию «Амкар-Пермь».

«Сезон в ПФЛ начнется в конце июня 2021 года. До этого власти планируют сформировать пул спонсоров клуба и форматы сотрудничества с ними, а также приступить к формированию состава клуба: подбору кандидатуры главного тренера и помощников, игроков, административного и управленческого штабов», - говорится в сообщении пресс-службы пермского клуба.

Наивысшими достижениями «Амкара» являются четвертое место в чемпионате России сезона-2008 и выход в финал кубка страны в том же году.

Клуб был признан банкротом и расформирован в 2018 году. В 2020 году команда «Амкара» была восстановлена и заявлена на любительском уровне в Первенство России среди футбольных клубов третьего дивизиона 2020.