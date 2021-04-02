Янбаев - о Семине: Мотивировать он умел, иногда по раздевалке летали сумки с бутылками

Экс-защитник «Локомотива» Ренат Янбаев рассказал о работе с бывшим главным тренером железнодорожников Юрием Семиным.

«Мотивировать он умел. Когда в перерыве у нас по раздевалке сумки с бутылками летали, мы выходили на второй тайм и убивали любого.

Палыч молодец, реально топ. У него все по-честному: играли сильнейшие, а звезда ты или не звезда - не имело значения», - приводит слова Янбаева Sport24.ru.

Напомним, что россиянин выступал за московский клуб с 2007 по 2017 год. Вместе с «Локомотивом» футболист становился бронзовым призером чемпионата России и дважды обладателем Кубка страны.