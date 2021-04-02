Каряка - о восстановлении «Амкара»: У клуба остались болельщики, команда в таком городе должна быть

Бывший старший тренер «Амкара» Андрей Каряка прокомментировал возвращение пермского клуба в профессиональный футбол.

«Это хорошая новость. Уверен, что у клуба остались болельщики, команда в таком городе должна быть. «Амкар» начал свое существование в 1994 году и добивался неплохих результатов.

Для меня «Амкар» связан с началом тренерского пути, от работы остались хорошие впечатления», - приводит слова Каряки «Матч-ТВ».

Отметим, что команда заявлена для участия в ПФЛ под названием «Амкар-Пермь».

Российский специалист занимал пост помощника главного тренера пермского клуба с 2015 по 2018 год.