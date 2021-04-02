Сандро Шварц: «Динамо» готово к роли фаворита

- «Динамо» в любые годы славилось способностью отобрать три очка у любого соперника и при этом проиграть аутсайдеру. В связи с этим завтрашняя игра с «Уфой» представляется не такой простой, хотя у бело-голубых и статус фаворита.

- Да, я знаю про эту особенность. Но я могу говорить только о сегодняшнем периоде – когда в «Динамо» работаю я как тренер. И не могу сказать, что мы проигрываем аутсайдерам. В игре с «Уфой» важно владеть мячом, не отдавать его сопернику и быстро доставлять мяч к штрафной соперника. Ключом к победе будет интенсивная игра, которая нам удается все лучше. Наши футболисты пробегают в среднем 120 км за игру, это хорошая работа. Так что с ролью фаворита мы справимся.



«Динамо» проводит домашний матч с «Уфой» в рамках 24-го тура РПЛ завтра в 19 часов.



