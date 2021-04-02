Сандро Шварц – об игре с «Уфой»: Мы ожидаем интенсивный матч

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от домашнего матча 24-го тура Российской Премьер-лиги с «Уфой».

Встреча состоится 3 апреля. Начало – в 19:00 мск. В игре первого круга команды сыграли вничью – 1:1.

– Завтра ожидаем интенсивный матч. «Уфа» компактно играет по схеме 3-5-2. Понимаем, насколько этот матч важен, мы видели, как «Уфа» сыграла с «Локомотивом». Я слышал уже о том, что «Динамо» испытывало проблемы с командами из нижней части таблицы. Для нас завтра принципиально важно владеть мячом и быстро с ним обращаться. Думаю, что завтра мы справимся с ролью фаворита, – сказал Шварц во время предматчевой пресс-конференции.

После зимней паузы в РПЛ столичный клуб одержал три победы – над «Ахматом» (2:1), «Тамбовом» (2:0) и «Краснодаром» (3:2), а также проиграл «Спартаку» (1:2). На данный момент бело-голубые занимают шестое место в турнирной таблице. Что касается «Уфы», то подопечные Рашида Рахимова располагаются на предпоследней, 15-й строчке, с 14 очками.