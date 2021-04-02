Валерий Баринов: «Ротор» может только упереться и сыграть автобусом в матче против «Локомотива»

Актер и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов сомневается в неудачном исходе матча для московской команды на выезде с «Ротором» в рамках 24-го тура Российской Премьер-лиги.

Игра состоится 3 апреля в Волгограде. Начало встречи в 14:00 мск.

– У «Ротора» сейчас ситуация близка к отчаянию. У них новый тренер. Максимум, что они могут сделать – упереться и сыграть автобусом. «Локомотив», как мне показалось после зимнего перерыва, готов сейчас лучше всех. После матчей сборной России всегда трудно что-то прогнозировать, но в этой встрече виден явный фаворит. Будет сенсация, если «Локомотив» потеряет очки, – приводит слова Баринова «Спорт-Экспресс».

На данный момент подопечные Марко Николича занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. В последних четырех турах железнодорожники одержали четыре победы. «Ротор» идет на 13-й строчке (18 очков).