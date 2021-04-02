Гендиректор «Тамбова» - об отказе Германа проходить проверку на полиграфе: Это право футболиста

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова дала комментарий после того, как полузащитник клуба Дмитрий Герман отказался проходить проверку на полиграфе.

«Это право Германа не проходить проверку на полиграфе, но мы солидарны с РФС. Виноваты, значит будет привлечен к ответственности, если не виноваты, значит не виноваты. Пока ответного письма от РФС не было», - приводит слова Коноваловой Sport24.ru.

Напомним, что футболисты подозреваются в ставках на матчи «Тамбова» против «Краснодара» и «Сочи».

В нынешнем сезоне тамбовский клуб после 23-х матчей в РПЛ занимает последнюю строчку, набрав 13 очков.