«Сассуоло» потребует у «Ювентуса» 40 миллионов евро за Локателли

Опорный полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли все ближе к тому, чтобы продолжить свою карьеру в «Ювентусе».

Согласно информации портала Goal, руководство «нероверди» планируют выручить за 23-летнего итальянца 40 миллионов евро. Отмечается, что туринский клуб готов включить сделку по игроку флангового защитника Джанлуку Фработту, а также полузащитника Николу Фаджоли. Данный трансфер должен состояться летом 2021 года.

Локателли перешел в «Сассуоло» летом 2019 года из «Милана» за 12,5 миллионов евро. С тех пор он принял участие в 90 матчах, забил шесть голов и отдал десять ассистов. Его контракт истекает в конце июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.