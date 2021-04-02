Нападающий «Лестера» Ихеаначо стал лучшим игроком АПЛ в марте

Пресс-служба Английской премьер-лиги сообщила о том, что форвард «Лестера» Келечи Ихеаначо признан лучшим игроком чемпионата по итогам марта.

В прошлом месяце 24-летний нигериец принял участие в трех матчах, отличившись пятью голами. Отметим, что в игре 28-го тура с «Шеффилдом» (5:0) нападающий стал автором хет-трика.

В общей сложности на счету футболиста 12 голов и пять ассистов в 28 встреча нынешнего сезона. «Лестер» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 56 очков.

3 апреля подопечные Брендана Роджерса сыграют дома против «Манчестер Сити».