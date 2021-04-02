Семак - о матче с «Химками»: Они хорошо организованы и действуют в быстрых контратаках

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 24-го тура чемпионата России с подмосковными «Химками».

«Ее результаты говорят сами за себя. Эта команда играет очень организованно, при этом у них есть игроки, которые выделяются в индивидуальном плане. «Химки» хорошо действуют в быстрых контратаках, и я думаю, не зря они набрали столько очков. Нас ждет очень сложный и серьезный матч», - приводит слова Семака пресс-служба петербургского клуба.

В нынешнем сезоне «Зенит» после 23-х матчей в РПЛ лидируют в таблице, набрав 48 очков.

«Химки» расположились на девятой строчке - 35 баллов.

Матч состоится в Санкт-Петербурге 5 апреля, начало встречи - в 19:00 (мск).