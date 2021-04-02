Юрий Семин: Я не имею никакого отношения к «Ротору»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что он не участвует в деятельности волгоградского «Ротора».

«Я теневой главный тренер «Ротора»? Не буду комментировать, это неправда. Все это - домыслы журналистов.

У «Ротора» есть свой тренер, причем опытный тренер. Все в его руках. Я никакого отношения к клубу не имею», - приводит слова Семина «Матч-ТВ».

Напомним, что в матче 24-го тура чемпионата России волгоградский клуб дома примет московский «Локомотив», встреча состоится 3 апреля, начало игры - в 14:00 (мск).