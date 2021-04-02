Азар и Кроос вернулись в общую группу «Реала»

Полузащитники мадридского»Реала» Эден Азар и Тони Кроос вернулись в общую группу команды после перенесенных травм. Об этом сообщает испанская Marca.

Азар свою очередное повреждение получил в марте, бельгиец травмировал поясничную мышцу.

Кроос из-за мышечного дискомфорта пропустил первые матчи сборной Германии в рамках квалификации на чемпионат мира 2021 года, который состоит в Катаре.

На данный момент «Реал» занимает третье место в испанской Примере, отставая от лидирующего мадридского «Атлетико» на шесть очков.