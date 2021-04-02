Гаджи Гаджиев: «Амкар» за время своего существования проявил себя как клуб, воспитывающих игроков

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился эмоциями от возрождения клуба из Перми.

«Возрождение «Амкара» - это действительно хорошая новость, очень рад за пермяков. «Амкар» за время своего существования проявил себя как настоящий рабочий клуб, который звезд с неба не хватал, воспитывал качественных игроков - Садырина, Зырянова, Джикию и так далее. Команда пользовалась большой популярность, стадион заполнялся, отношение к клубу со стороны горожан было уважительное, я это чувствовал на себе. Так что думаю, база болельщиков у них осталась приличная», - приводит слова Гаджиева Sport24.ru.

Специалист тренировал «Амкар» с 30 декабря 2014 года по 2 марта 2018 года. Всего «у руля» команды Гаджиев провел 103 игры, одержав в них 31 победу и 32 раза сыграв в ничью, наивысшее достижение с «Амкаром» в чемпионатах России для тренера было десятое место в сезоне-2016/17.