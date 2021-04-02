«Спартак»: Участие Мозеса, Крала и Зобнина в матче с «Ростовом» все еще под вопросом

Глава департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов поделился информацией о состоянии здоровья футболистов команды Алекса Крала, Виктора Мозеса и Романа Зобнина в преддверии матча с «Ростовом» в 24-м туре чемпионата России.

«Они восстанавливаются, больше пока сказать нечего. Участие все троих в матче с «Ростовом» все еще под вопросом», - приводит слова Фетисова «СЭ».

Напомним, что Зобнин и Крал получили поврвеждения в матче 23-го тура с «Уралом», а Мозес травмировался в московском дерби с «Динамо» (22-й тур).

В нынешнем сезоне «Спартак» после 23-х матчей в РПЛ занимает вторую строчку, набрав 44 очка. «Ростов» же расположился на седьмом месте - 37 баллов.

Встреча состоится в Ростове-на-Дону 4 апреля, начало матча - в 19:00 по московскому времени.