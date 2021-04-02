Николич – об Оличе: Я слишком хорошо отношусь к Ивице

Сербский наставник московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал назначение хорватского специалиста Ивицы Олича на пост главного тренера ЦСКА.

— Я буду слишком субъективен, так как слишком хорошо отношусь к Ивице Оличу. В Москве мы обязательно встретимся с ним. Я желаю Ивице всего наилучшего, характер поможет ему в работе. Тем более факт того, что Олич выступал ранее в ЦСКА, играет большую роль, — передает слова Николича Germanijak.

Добавим, что в составе армейцев Олич трижды становился чемпионом России и обладателе Кубка УЕФА.