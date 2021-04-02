Артем Дзюба: Нам говорили, что мы чуть ли не лучший выпуск в истории школы «Спартака»

Капитан сборной России по футболу и нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, когда понял, что решил стать профессиональным футболистом.

«Первый раз понял, когда в дублирующий состав «Спартака» попал. Нас перешло туда человек 13, признали лучшим годом школы. Сказали, что мы чуть ли не лучший выпуск в истории школы «Спартака». Для нас это было событие, потому что было много хороших годов. Когда я первый раз получил зарплату — $400 или $500, — то подумал: «Ничего себе! За это еще и платят». Получаешь деньги за то, что ты любишь, во что играешь с самого детства. И тогда я понял, что надо переключаться», - приводит слова Дзюбы »RT на русском» с ссылкой на твиттер территориального оргкомитета ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге.

В нынешнем сезоне нападающий провел 21 матч в Российской премьер-лиге, в которых забил 13 голов и отдал три голевые передачи.