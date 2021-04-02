Попов - о возрождении «Амкара»: Прекрасная информация. Надеюсь, через год-два команда выйдет в ФНЛ

Бывший капитан «Амкара» Алексей Попов поделился мнением о возвращении пермского клуба в профессиональный футбол.

«Конечно, к этой новости отнесся положительно. Кто против того, чтобы создали команду? Прекрасная информация. Что касается Чупракова, то, может, его убедили вернуться в Пермский край тем, что «Амкар» - его детище. Но раз Валерий Михайлович пришел, возможно, губернатор поставил реальные задачи. И через год-два команда будет в ФНЛ», - приводит слова Попова «Чемпионат».

Отметим, что команда заявлена для участия в ПФЛ под названием «Амкар-Пермь».

Экс-футболист выступал за пермский клуб в периоды 1996-2008 и 2010-2013 гг.

Напомним, что »Амкар» был признан банкротом в 2018 году.