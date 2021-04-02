Рибалта до конца апреля покинет «Зенит»

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта покидает петербургский клуб, сообщает «РБ Спорт».

Ожидается, что испанец уже в ближайшее время освободит свою должность. Рибалта написал заявление об уходе и до конца апреля покинет клуб.

«На данный момент я в «Зените», поэтому сейчас не буду говорить», - сказал специалист.

Функционер находится на своем посту с 31 июля 2018 года, контракт с ним действует до окончания сезона 2020/21.

Ранее испанец работал на аналогичной должности в «Манчестер Юнайтед» и туринском «Ювентусе».