Рибалта до конца апреля покинет «Зенит»

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия B 1-й тайм, 37' Козенца 0 Асколи 1 П1 5.10 Х 3.30 П2 1.81
Англия - Чемпионшип 17:00 Уиком Уондерер 0 Блэкберн Ровер 0 П1 4.60 Х 3.90 П2 1.78
Англия - Первая лига 17:00 Аккрингтон Стэ 0 Бёртон Альбион 0 П1 2.80 Х 3.40 П2 2.50
Англия - Чемпионшип 17:00 Миллуолл 0 Ротерхэм Юнайт 0 П1 2.30 Х 3.20 П2 3.40
Англия - Первая лига 17:00 Плимут Аргайл 0 Уимблдон 0 П1 2.12 Х 3.50 П2 3.40
Англия - Первая лига 17:00 Ипсвич Таун 0 Бристоль Ровер 0 П1 1.96 Х 3.50 П2 3.90
Англия - Первая лига 17:00 Флитвуд Таун 0 Питерборо Юнай 0 П1 3.60 Х 3.20 П2 2.18
Англия - Первая лига 17:00 Нортгемптон Та 0 Шрусбери Таун 0 П1 2.80 Х 2.90 П2 2.85
Англия - Чемпионшип 17:00 Кардифф Сити 0 Ноттингем Форе 0 П1 2.20 Х 3.20 П2 3.70
Англия - Чемпионшип 17:00 Бристоль Сити 0 Сток Сити 0 П1 3.60 Х 3.20 П2 2.25
Англия - Чемпионшип 17:00 Куинз Парк Рей 0 Ковентри Сити 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Престон Норт Э 0 Норвич Сити 0 П1 4.80 Х 3.90 П2 1.76
Англия - Чемпионшип 17:00 Уотфорд 0 Шеффилд Уэнсде 0 П1 1.59 Х 3.80 П2 6.90
Англия - Первая лига 17:00 Сандерленд 0 Оксфорд Юнайте 0 П1 1.86 Х 3.50 П2 4.30
Англия - Первая лига 17:00 Суиндон Таун 0 Блэкпул 0 П1 4.00 Х 3.30 П2 2.00
Англия - Чемпионшип 17:00 Дерби Каунти 0 Лутон Таун 0 П1 2.24 Х 3.10 П2 3.70
Англия - Чемпионшип 17:00 Борнмут 0 Мидлсбро 0 П1 2.04 Х 3.50 П2 3.90
Англия - Первая лига 17:00 Кру Александра 0 Халл Сити 0 П1 3.20 Х 3.40 П2 2.24
Англия - Первая лига 17:00 Портсмут 0 Рочдейл 0 П1 1.63 Х 4.00 П2 5.30
Португалия - Сегунда 17:30 Ковильян 0 Академика 0
Италия - Серия B 18:00 Фрозиноне 0 Реджана 0 П1 1.70 Х 3.70 П2 5.30
Италия - Серия B 18:00 Пескара 0 Пиза 0 П1 3.20 Х 3.10 П2 2.43
Нидерланды - Первый дивизион 19:00 Гоу Эхед Иглс 0 Рода 0 П1 2.22 Х 3.20 П2 3.20
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 СКА 0 П1 2.00 Х 3.90 П2 3.60
Англия - Чемпионшип 19:30 Барнсли 0 Рединг 0 П1 2.37 Х 3.10 П2 3.40
Италия - Серия B 20:00 Кьево 0 СПАЛ 0 П1 2.02 Х 3.30 П2 4.00
Португалия - Сегунда 20:00 Варзим 0 Бенфика Б 0 П1 2.70 Х 3.00 П2 2.70
Италия - Серия B 20:00 Лечче 0 Салернитана 0 П1 1.76 Х 3.40 П2 5.40
Италия - Серия B 20:00 Брешия 0 Порденоне 0 П1 2.23 Х 3.00 П2 3.70
Италия - Серия B 20:00 Виртус Энтелла 0 Монца 0
Рибалта до конца апреля покинет «Зенит»
02 апреля 16:23
автор: Степан Шереметьев

Рибалта до конца апреля покинет «Зенит»

Испанский специалист работает в петербургском клубе на должности спортивного директора с июля 2018 года.

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта покидает петербургский клуб, сообщает «РБ Спорт».

Ожидается, что испанец уже в ближайшее время освободит свою должность. Рибалта написал заявление об уходе и до конца апреля покинет клуб.

«На данный момент я в «Зените», поэтому сейчас не буду говорить», - сказал специалист.

Функционер находится на своем посту с 31 июля 2018 года, контракт с ним действует до окончания сезона 2020/21.

Ранее испанец работал на аналогичной должности в «Манчестер Юнайтед» и туринском «Ювентусе».

источник: «РБ-Спорт»
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