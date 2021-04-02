Анзор Кавазашвили: Дзюбе не давали развернуться в центре штрафной

«Словаки учли сильные стороны нашего нападающего, забивавшего и мальтийцам, и словакам, и действовали против него предельно внимательно и жестко. Дзюбе не давали развернуться в центре штрафной, что он умеет и любит делать. Если ему удавалось сбросить мяч на партнеров, то непременно возникала опасность у ворот Душана Куцяка, но случалось это крайне редко. КПД действий Артема заметно увеличился бы, если бы он не просто стоял в центре штрафной в ожидании передачи, а смещался бы на фланг, уводя за собой по 1–2 защитников и освобождая зоны для других игроков группы атаки россиян. Он старался, бодался, но против двух прикрепленных к нему соперников действовать было тяжело», - приводит слова Кавазашвили «МК-Спорт».

Напомним, сборная России с шестью очками занимает второе место в группе Н отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

В первых трех отборочных матчах подопечные Станислава Черчесова обыграли Мальту (3:1) и Словению (2:1), а также уступили Словакии (1:2). Артем Дзюба забил три мяча.