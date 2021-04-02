«Ювентус» отстранил Дибалу, Маккени и Артура на неопределенный срок

«Ювентус» оштрафовал и отстранил от ближайших матчей команды футболистов Паулу Дибалу, Уэстона Маккени и Артура Мело, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем «твиттере».

Игроки устроили вечеринку на вилле в пригороде Турина. Один из жителей соседних домов вызвал полицию, сотрудники правопорядка обнаружили на мероприятии футболистов «Ювентуса».

Отметим, что в ряде регионов Италии действует запрет на массовые мероприятия в ночное время.

Ближайший матч 29-го тура с «Торино» футболисты точно пропустят.