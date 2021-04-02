Анзор Кавазашвили: К сожалению, все сегодняшние российские голкиперы одинаковые

«Антон представляет в сборной такой прославленный клуб, как «Динамо», в составе которого всегда были вратари мирового уровня. В его игре должен быть отпечаток вратарской школы бело-голубых, но поставить нашему голкиперу высокую оценку по итогам этих трех матчей я не могу. Вратарь должен забирать или отбивать все верховые мячи, не жалея при этом ни соперника, ни своих. Антон действовал слишком скромно, лишь однажды вынеся мяч кулаком из своей штрафной в игре со Словакией. Да еще и матерился на защитников после пропущенного мяча от словаков, что не делает чести голкиперу.

При любом ударе соперника Шунин постоянно делает одно и то же: шаг вперед, потом назад, чуть присаживается и уже практически лежа пытается отбить мяч, который в итоге не достает. Не могу сказать, что он плохой вратарь, но, к сожалению, должен констатировать факт, что все сегодняшние российские голкиперы одинаковые», - сказал Кавазашвили в интервью «МК-Спорт».

Напомним, сборная России занимает второе место в группе Н отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, набрав шесть очков в трех матчах.

Следующий матч подопечные Станислава Черчесова проведут 1 сентября против лидера группы - сборной Хорватии.