«Барселона» попытается приобрести Кейна, если не сможет купить Холанда

Diario Sport сообщает, что у «Барселоны» на тот случай, если не удастся договориться о трансфере норвежского форварда Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии».

Ближайшим летом в клуб из столицы Каталонии может перейти нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

При этом Холанд остается оптимальным вариантом для усиления атаки «Барселоны», поскольку он на семь лет моложе англичанина.

Что касается Кейна, то он уже несколько раз публично говорил о том, что может уйти из «Тоттенхэма», если «шпоры» не будут претендовать на завоевание трофеев. Лондонский клуб в свою очередь не хотел бы отпускать своего лидера в один из клубов АПЛ, а потому сделка с «Барселоной» вполне возможна.

Кейн дебютировал в главной команде «Тоттенхэма» 25 августа 2011 года. За десять лет он забил 215 мячей и сделал 46 голевых передач в 327 матчах, однако так и не выиграл со «шпорами» ни одного трофея. В нынешнем сезоне на его счету 27 забитых мячей и 16 голевых передач в 40 встречах.