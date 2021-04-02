«Барселона» попытается приобрести Кейна, если не сможет купить Холанда

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Италия - Серия B 2-й тайм, 83' Пескара 1 Пиза 0 П1 1.20 Х 5.60 П2 22.0
Италия - Серия B 2-й тайм, 87' Фрозиноне 0 Реджана 0 П1 7.70 Х 1.16 П2 12.0
Нидерланды - Первый дивизион 1-й тайм, 43' Гоу Эхед Иглс 0 Рода 0 П1 2.75 Х 2.24 П2 3.50
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 11' Барнсли 0 Рединг 0 П1 2.24 Х 3.20 П2 3.30
КХЛ - плей-офф 1-й период ЦСКА 0 СКА 0 П1 1.97 Х 3.70 П2 3.60
Италия - Серия B 20:00 Кьево 0 СПАЛ 0 П1 2.02 Х 3.30 П2 4.00
Италия - Серия B 20:00 Брешия 0 Порденоне 0 П1 2.23 Х 3.00 П2 3.80
Италия - Серия B 20:00 Лечче 0 Салернитана 0 П1 1.70 Х 3.50 П2 5.80
Италия - Серия B 20:00 Виртус Энтелла 0 Монца 0
Италия - Серия B 20:00 Венеция 0 Реджина 0 П1 2.17 Х 3.00 П2 4.00
Италия - Серия B 20:00 Виченца 0 Читтаделла 0 П1 3.10 Х 2.90 П2 2.65
Португалия - Сегунда 20:00 Варзим 0 Бенфика Б 0 П1 2.80 Х 2.90 П2 2.70
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Де Графсхап 0 Дордрехт 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Волендам 0 Камбюр 0 П1 3.60 Х 3.70 П2 1.90
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Телстар 0 Утрехт-2 0 П1 2.17 Х 3.60 П2 3.00
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 МВВ Маастрихт 0 Эйндховен 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Хелмонд Спорт 0 АЗ Алкмар-2 0 П1 2.14 Х 3.60 П2 3.00
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Аякс-2 0 НАК Бреда 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Эксельсиор 0 ПСВ Эйндховен- 0 П1 1.69 Х 4.30 П2 4.00
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Ден Босх 0 Осс 0 П1 2.80 Х 3.50 П2 2.30
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Алмере Сити 0 НЕК Неймеген 0
Испания - Примера 22:00 Леванте 0 Уэска 0 П1 2.36 Х 3.50 П2 3.10
Испания - Сегунда 22:00 Альмерия 0 Райо Вальекано 0 П1 2.40 Х 3.20 П2 3.10
Англия - Чемпионшип 22:00 Бирмингем Сити 0 Суонси Сити 0 П1 3.40 Х 2.90 П2 2.50
Португалия - Сегунда 22:30 Пенафиел 0 Академику 0 П1 2.02 Х 3.00 П2 4.00
Португалия - Примейра 22:30 Насьонал 0 Портимоненсе 0 П1 2.90 Х 3.10 П2 2.70
02 апреля 18:21
автор: Виктор Шарафудинов

«Барселона» попытается приобрести Кейна, если не сможет купить Холанда

Контракт капитана сборной Англии с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Diario Sport сообщает, что у «Барселоны» на тот случай, если не удастся договориться о трансфере норвежского форварда Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии».

Ближайшим летом в клуб из столицы Каталонии может перейти нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

При этом Холанд остается оптимальным вариантом для усиления атаки «Барселоны», поскольку он на семь лет моложе англичанина.

Что касается Кейна, то он уже несколько раз публично говорил о том, что может уйти из «Тоттенхэма», если «шпоры» не будут претендовать на завоевание трофеев. Лондонский клуб в свою очередь не хотел бы отпускать своего лидера в один из клубов АПЛ, а потому сделка с «Барселоной» вполне возможна.

Кейн дебютировал в главной команде «Тоттенхэма» 25 августа 2011 года. За десять лет он забил 215 мячей и сделал 46 голевых передач в 327 матчах, однако так и не выиграл со «шпорами» ни одного трофея. В нынешнем сезоне на его счету 27 забитых мячей и 16 голевых передач в 40 встречах.

источник: Diario Sport
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