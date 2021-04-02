ЦСКА официально заявил Олича в качестве главного тренера

Ивица Олич официально внесен в заявку ЦСКА в качестве тренера на официальном сайте Российской премьер-лиги.

Напомним, что еще 23 марта было объявлено о назначении 41-летнего хорвата, однако ЦСКА не сообщал никаких сведений о контракте Олича, а Виктор Гончаренко до 31 марта продолжал формально числится главным тренером армейцев.

ЦСКА после 23 туров занимает пятое место в РПЛ, набрав 40 очков и по дополнительным показателям уступая «Сочи» и «Локомотиву».

Дебютным матчем Олича станет выездная игра против «Тамбова» в 24-м туре чемпионата России. Встреча пройдет в Саранске в воскресенье 4 апреля и начнется в 16:30 по московскому времени.