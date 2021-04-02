Акинфеев - о награде лучшему игроку месяца: Фернандес и Влашич больше заслужили этот приз

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев дал комментарий после получения награды лучшему игроку клуба в феврале-марте.

«Я не считаю себя лучшим и не за что считать. Это раз. Во-вторых, к каждой награде, к каждому такому голосованию надо относиться достаточно спокойно и рассудительно. В-третьих, у нас есть более лучшие люди, которые отыграли этот отрезок, пускай результаты не такие хорошие для болельщиков, но по игре, конечно, и Марио Фернандес, и Никола Влашич - думаю, они должны были разыграть эту награду», - сказал Акинфеев клубному телевидению.

Российский футболист является воспитанником красно-синих и выступает за основной состав с 2003 года.

За это время Акинфеев становился шестикратным чемпионом России, выигрывал шесть раз Кубок страны и становился обладателем Кубка УЕФА.