Эдуард Мор: Думаю, что спартаковцы победят, ростовчане имеют проблемы в атаке

Бывший футболист Эдуард Мор поделился мнением о предстоящем матче 24-го тура чемпионата России «Ростов» - «Спартак».

«Думаю, что в гостях спартаковцы победят. Исхожу из того, что у ростовчан есть проблемы с атакой: Еременко расторг контракт, Мамаев был травмирован, не играет. Ионов ушел. Взяли Соу. Он в принципе неплохой, однако думаю, что Джикия в центре не даст ему развернуться. Хотя сама игра видимо окажется довольно тяжелой и не исключаю, что жесткой, а может временами и грубой. Все будут биться», - приводит слова Мора Bobsoccer.

В нынешнем сезоне «Спартак» после 23-х матчей в РПЛ занимает вторую строчку, набрав 44 очка. «Ростов» же расположился на седьмом месте - 37 баллов.

Встреча состоится в Ростове-на-Дону 4 апреля, начало матча - в 19:00 по московскому времени.