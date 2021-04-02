Диего Годин: Симеоне был готов покинуть «Атлетико», если б в 2015 году со мной не продлили контракт

Защитник «Кальяри» Диего Годин рассказал о роли в своей карьере наставника мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.

«В 2015 году «Манчестер Сити» готов был выплатить сумму отступных и забрать меня. Начались переговоры с «Атлетико», поставили в известность Симеоне, отдыхающего в этот момент в Японии.

Симеоне выдвинул ультиматум руководству, что если я покину команду, он сделает это вслед за мной. Спустя несколько дней я уже был близок к продлению контракта с «Атлетико»», - приводит слова Година Football-italia.

Уругвайский защитник выступал за «матрасников» с 2010 по 2019 год.

Симеоне возглавляет мадридский клуб с 2011 года.