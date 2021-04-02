Моуринью отказался комментировать планы Кейна на будущее

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью на пресс-конференции отказался комментировать высказывания капитана своей команды Гарри Кейна по поводу своего будущего.

Ранее Кейн заявил о том, что только после чемпионата Европы примет решение по поводу того, оставаться ли в «Тоттенхэме», или уйти в другой клуб.

«Я не могу играть в эту игру, – цитирует Моуринью сайт телеканала Sky Sports. – Я должен быть сосредоточен на том, чем Гарри может помочь нам прямо сейчас».

Ранее СМИ различных стран писали об интересе к Кейну со стороны мадридского «Реала», «Барселоны» и «Манчестер Сити».

В воскресенье 4 апреля «Тоттенхэму» предстоит выездной матч против «Ньюкасла» в чемпионате Англии.