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Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 82' Барнсли 1 Рединг 1 П1 5.60 Х 1.30 П2 7.70
КХЛ - плей-офф 3-й период ЦСКА 2 СКА 0 П1 1.97 Х 3.70 П2 3.60
Италия - Серия B 2-й тайм, 54' Лечче 1 Салернитана 0 П1 1.20 Х 6.20 П2 17.0
Италия - Серия B 2-й тайм, 55' Венеция 0 Реджина 1 П1 6.60 Х 3.80 П2 1.55
Италия - Серия B 2-й тайм, 58' Виченца 1 Читтаделла 0 П1 1.40 Х 4.50 П2 9.10
Италия - Серия B 2-й тайм, 53' Кьево 0 СПАЛ 0
Италия - Серия B 2-й тайм, 55' Брешия 3 Порденоне 1 П1 1.05 Х 17.0 П2 24.0
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 55' Варзим 2 Бенфика Б 1 П1 1.45 Х 3.80 П2 7.80
Италия - Серия B 2-й тайм, 57' Виртус Энтелла 1 Монца 0
Нидерланды - Первый дивизион 1-й тайм, 13' Алмере Сити 0 НЕК Неймеген 0
Нидерланды - Первый дивизион 1-й тайм, 12' Телстар 0 Утрехт-2 0
Нидерланды - Первый дивизион 1-й тайм, 12' Хелмонд Спорт 1 АЗ Алкмар-2 0
Нидерланды - Первый дивизион не начался МВВ Маастрихт 0 Эйндховен 0
Нидерланды - Первый дивизион 1-й тайм, 13' Аякс-2 0 НАК Бреда 0
Нидерланды - Первый дивизион 1-й тайм, 13' Эксельсиор 0 ПСВ Эйндховен- 0 П1 2.00 Х 3.50 П2 3.50
Нидерланды - Первый дивизион 1-й тайм, 12' Ден Босх 0 Осс 0 П1 2.75 Х 3.50 П2 2.33
Нидерланды - Первый дивизион 1-й тайм, 13' Волендам 0 Камбюр 0 П1 3.80 Х 3.80 П2 1.81
Нидерланды - Первый дивизион 1-й тайм, 12' Де Графсхап 0 Дордрехт 0
Испания - Примера 22:00 Леванте 0 Уэска 0 П1 2.36 Х 3.50 П2 3.10
Испания - Сегунда 22:00 Альмерия 0 Райо Вальекано 0 П1 2.40 Х 3.20 П2 3.10
Англия - Чемпионшип 22:00 Бирмингем Сити 0 Суонси Сити 0 П1 3.30 Х 3.00 П2 2.50
Португалия - Сегунда 22:30 Пенафиел 0 Академику 0 П1 2.02 Х 3.00 П2 4.00
Португалия - Примейра 22:30 Насьонал 0 Портимоненсе 0 П1 2.85 Х 3.20 П2 2.70
02 апреля 19:40
автор: Виктор Шарафудинов

The Athletic: Мадридский «Реал» выглядит фаворитом в борьбе за Холанда

Дортмундская «Боруссия» заявляла, что не продаст своего нападающего дешевле, чем за 150 миллионов евро.

Мадридский «Реал» в настоящий момент является фаворитом в борьбе за трансфер норвежского нападающего Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии».

Об этом в эфире телеканал Sky Sports заявил эксперт издания The Athletic Дэвид Орнштейн:

«Если «Реал» по-настоящему заинтересован в переходе Холанда, то он станет игроком мадридского клуба. «Реал» – фаворит в борьбе за его переход с английскими клубами. Его контракт нельзя выкупить за сумму отступных, прописанных при переходе из «Зальцбурга» в «Боруссию» до лета 2022 года, а потому если переход состоится ближайшим летом, то сумма отступных будет огромной».

Напомним, что за последние два дня Альф-Инге Холанд, отец Эрлинга, и агент футболиста Мино Райола успели пообщаться с представителями шести клубов: «Барселоны», «Реала», «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Напомним, что норвежский нападающий перешел в «Боруссию» из австрийского «Зальцбурга» в январе прошлого года за 20 миллионов евро, заключив контракт до 30 июня 2024-го. В нынешнем сезоне 20-летний Холанд забил 33 мяча и сделал восемь голевых передач в 31 матче за дортмундский клуб.

источник: Sky Sports
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