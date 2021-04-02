The Athletic: Мадридский «Реал» выглядит фаворитом в борьбе за Холанда

Мадридский «Реал» в настоящий момент является фаворитом в борьбе за трансфер норвежского нападающего Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии».

Об этом в эфире телеканал Sky Sports заявил эксперт издания The Athletic Дэвид Орнштейн:

«Если «Реал» по-настоящему заинтересован в переходе Холанда, то он станет игроком мадридского клуба. «Реал» – фаворит в борьбе за его переход с английскими клубами. Его контракт нельзя выкупить за сумму отступных, прописанных при переходе из «Зальцбурга» в «Боруссию» до лета 2022 года, а потому если переход состоится ближайшим летом, то сумма отступных будет огромной».

Напомним, что за последние два дня Альф-Инге Холанд, отец Эрлинга, и агент футболиста Мино Райола успели пообщаться с представителями шести клубов: «Барселоны», «Реала», «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Напомним, что норвежский нападающий перешел в «Боруссию» из австрийского «Зальцбурга» в январе прошлого года за 20 миллионов евро, заключив контракт до 30 июня 2024-го. В нынешнем сезоне 20-летний Холанд забил 33 мяча и сделал восемь голевых передач в 31 матче за дортмундский клуб.