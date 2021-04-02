Клаудио Маркизио: «Ювентусу» уже не завоевать Скудетто

Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Италии Клаудио Маркизио поделился мнением о выступлении туринского клуба в этом году.

«У «Ювентуса» нет баланса в игре. В одних матчах они доминируют и легко обыгрывают соперника, а в других сталкиваются с трудностями и теряют очки.

«Интер» показывает стабильную и уверенную игру, они умудряются не пропускать в моментах, когда им очень тяжело», - приводит слова Маркизио Football Italia.

Экс-футболист выступал за туринцев с 2006 по 2018 год.

В нынешнем сезоне «Ювентус» после 27 матчей в Серии А находится на третьем месте, набрав 55 очков. У лидирующего в чемпионате «Интера» в активе 65 баллов.