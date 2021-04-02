Де Лигт может перейти из «Ювентуса» в «Барселону»

El Chiringuito сообщает, что на вчерашней встрече президент «Барселоны» Жоан Лапорта и агент Мино Райола обсуждали не только возможность трансфера форварда Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии», но и перспективу перехода защитника Маттейса Де Лигта из «Ювентуса».

По сведениям источника, Лапорта по просьбе главного тренера сине-гранатовых Рональда Кумана ищет возможность укрепить оборону команды.

Куману прекрасно известны возможности Де Лигта по сотрудничеству в сборной Нидерландов.

В июле 2019 года «Ювентус» приобрел голландского защитника у «Аякса» за 85,5 млн евро. В нынешнем сезоне 21-летний Де Лигт сыграл за туринский клуб 24 матча с учетом всех турниров. Его контракт со «Старой синьорой» рассчитан до 30 июня 2024 года.