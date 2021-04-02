Тухель прокомментировал новости об интересе к «Челси» к Холанду и Агуэро

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал сообщения СМИ об интересе лондонцев к нападающим Эрлингу Холанду и Серхио Агуэро.

«Холанд – футболист дортмундской «Боруссии», – цитирует пресс-конференцию Тухеля Goal.com – Конечно же, его и его агента постоянно упоминают в громких новостях. Мне кажется, они намеренно создают гонку за этим игроком.

Холанд – многообещающий футболист, но он не находится в нашей команде. Так что здесь просто нечего комментировать.

Все то же самое я могу сказать о Серхио Агуэро. Мы с большим уважением относимся к нему лично и «Манчестер Сити». Они наши соперники в трех турнирах. Агуэро – футболист мирового класса, однако я не буду говорить о чужих игроках и их планах».

По сообщениям СМИ, «Челси» один из претендентов на трансфер норвежского нападающего Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии». Другие кандидаты – это «Реал», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».