«Интер» готов продать Лукаку за 120 миллионов евро

Corriere dello Sport сообщает, что «Интер» продаст Ромелу Лукаку, если получит предложение в 120 миллионов евро.

В идеале в миланском клубе не хотели бы расставаться со своим лучшим бомбардиром, однако сложная финансовая ситуация может заставить руководство сине-черных продать Лукаку, чтобы закрыть дыры в бюджете.

Нападающий перешел в «Интер» из «Манчестер Юнайтед» за 74 миллиона евро в августе 2019 года и с тех пор сыграл за миланский клуб 85 встреч, забив 59 голов и сделав 13 результативных передач.