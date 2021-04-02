Килиан Мбаппе: Месси и Роналду лучше меня

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что аргентинец Лионель Месси и португальский футболист Криштиану Роналду превосходят его в игровых качествах.

— Каждый раз, когда я выхожу на поле, я всегда говорю себе, что я лучший. А я же играл против Месси и Криштиану Роналду. Они лучше меня, они делают на миллиард вещей больше, чем я. Но в своей голове я всегда говорю себе, что я лучший, потому что таким образом вы не ограничиваете себя и стараетесь изо всех сил, — приводит слова француза RMC Sport.

Отметим, что в текущем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 25 матчей, в которых забил 20 голов и сделал шесть голевых передач.