Пирло – о целях «Ювентуса» на остаток сезона: Нужно выигрывать все матчи

41-летний наставник туринского клуба Андреа Пирло рассказал о целях «Ювентуса» на оставшиеся игры.

— Необходимо выплеснуть весь гнев, потому что у нас есть большое желание победить. Цель состоит в том, чтобы выиграть все матчи, а затем посмотреть, что происходит впереди и позади. Наша цель заключается в том, чтобы победить завтра, а потом будем думать о следующей игре, — цитирует Пирло Football Italia.

Стоит добавить, что «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице Серии А с 55 очками после 27 матчей.