В «Зените» подтвердили уход Рибалты с поста спортивного директора

ФК «Зенит» официально подтвердил сообщения СМИ о досрочном уходе испанца Хавьера Рибалты с должности спортивного директора.

«Информация соответствует действительности, – цитирует ТАСС заявление пресс-службы «Зенита» – Контракт Рибалты заканчивается в конце текущего сезона, но он попросил отпустить его раньше – в апреле.

Что касается позиции спортивного директора, то в «Зените» есть понимание, как будет развиваться спортивный блок в будущем, имя следующего главы спортивного направления вы скоро узнаете».

До «Зенита» Рибалта работал в итальянских «Торино», «Милане», «Новаре» и «Ювентусе», а также в английском «Манчестер Юнайтед».

После назначения испанца петербургский клуб дважды подряд выиграл чемпионат России. В текущем сезоне после 23 туров команда Сергея Семака занимает первое место, на четыре очка опережая «Спартак».