Роберто Фирмино сможет сыграть за «Ливерпуль» против «Арсенала»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что бразильский нападающий его команды Роберто Фирмино восстановился после травмы колена и готов сыграть против лондонского «Арсенала».

«Бобби вернулся в строй», – цитирует пресс-конференцию Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

В то же время продолжают реабилитацию нападающий сборной Бельгии Дивок Ориги.

Фирмино из-за повреждения колена пропустил три предыдущих встречи «Ливерпуля». Прошлый раз он выходил на поле 4 марта в проигранном домашнем матче против «Челси» (0:1).

В нынешнем сезоне на счету бразильца шесть забитых мячей и семь голевых передач в 37 матчах с учетом всех турниров.