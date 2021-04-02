Сергей Карасев: Каждый матч в преддверии Евро для нас как финал

«Такие турниры - это как выйти в открытый космос. Событие сумасшедшее. К счастью, мне уже удалось испытать эти эмоции, но я бы испытал их еще раз. Наша бригада делает все для этого. Вероятно, скоро будет что-то объявлено. Как и все другие арбитры из элитной группы, мы участвуем в отборе, на нас смотрят, в том числе и матчи в России. Мы понимаем, что каждый матч в преддверии Евро для нас как финал», - сказал Карасев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, арбитр ранее обслуживал игры чемпионата Европы-2016, чемпионата мира-2018, а также Олимпийских игр-2016.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.