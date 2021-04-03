Николай Левников рассказал о том, как летом изменится трактовка игры рукой

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Примейра 2-й тайм, 85' Насьонал 1 Портимоненсе 4
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 86' Пенафиел 1 Академику 2
Аргентина - Примера 01:00 Сан-Лоренсо 0 Росарио Сентра 0
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Торонто Рэптор 0 Голден Стэйт У 0 П1 1.50 П2 2.65
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Нью-Джерси Дэв 0 Вашингтон Кэпи 0 П1 3.10 Х 4.30 П2 2.00
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Нью-Йорк Никс 0 Даллас Маверик 0 П1 2.90 П2 1.43
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Бостон Селтикс 0 Хьюстон Рокетс 0 П1 1.14 П2 6.10
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Мемфис Гриззли 0 Миннесота Тимб 0 П1 1.41 П2 3.00
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Индиана Пэйсер 0 Шарлотт Хорнет 0 П1 1.51 П2 2.65
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Виннипег Джетс 0 Торонто Мэйпл 0 П1 2.90 Х 4.30 П2 2.10
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Колорадо Эвела 0 Сент-Луис Блюз 0 П1 1.69 Х 4.50 П2 4.20
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Нью-Орлеан Пел 0 Атланта Хоукс 0 П1 1.82 П2 2.00
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Эдмонтон Ойлер 0 Калгари Флэймз 0 П1 1.97 Х 4.40 П2 3.20
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Юта Джаз 0 Чикаго Буллз 0 П1 1.11 П2 7.10
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Лос-Анджелес К 0 Сан-Хосе Шаркс 0 П1 2.28 Х 4.20 П2 2.65
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Портленд Трэйл 0 Милуоки Бакс 0 П1 2.20 П2 1.69
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Финикс Санз 0 Оклахома-Сити 0 П1 1.10 П2 7.50
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Сакраменто Кин 0 Лос-Анджелес Л 0 П1 1.56 П2 2.50
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Анахайм Дакс 0 Аризона Койотс 0 П1 2.70 Х 4.00 П2 2.30
Португалия - Сегунда 13:00 Визела 0 Эшторил 0 П1 2.55 Х 2.70 П2 3.20
Италия - Серия А 13:30 Милан 0 Сампдория 0 П1 1.51 Х 4.60 П2 6.30
Россия - Премьер-Лига 14:00 Ротор 0 Локомотив М 0 П1 5.20 Х 3.40 П2 1.83
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Бохум 0 Хольштайн 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Хайденхайм 0 Гройтер Фюрт 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Карлсруэ 0 Оснабрюк 0 П1 1.76 Х 3.60 П2 4.90
Франция - Лига 1 14:00 Монако 0 Метц 0
Англия - Чемпионшип 14:30 Хаддерсфилд Та 0 Брентфорд 0 П1 4.60 Х 3.60 П2 1.84
Англия - Премьер-лига 14:30 Челси 0 Вест Бромвич А 0 П1 1.22 Х 6.40 П2 16.5
Испания - Сегунда 15:00 УД Логроньес 0 Тенерифе 0 П1 3.80 Х 3.10 П2 2.16
Испания - Примера 15:00 Гранада 0 Вильярреал 0 П1 4.00 Х 3.40 П2 2.05
03 апреля 00:07
автор: Виктор Шарафудинов

Николай Левников рассказал о том, как летом изменится трактовка игры рукой

Судей постоянно критикуют за назначение 11-метровых в спорных ситуациях.

Инспектор судейского комитета Российского футбольного союза Николай Левников сообщил о том, как со следующего сезона изменится трактовка игры рукой в футболе.

«Два года назад изменился текст правил в то части, которая касается игры рукой, – рассказал Левников в эфире телеканала «Матч Премьер». – Если раньше было написано, что игрок наказывается только в том случае, если он умышленно играет в мяч рукой, то сейчас это является одним из критериев из перечня, за которые футболисты должны быть наказаны.

Когда мяч попадал в переходную часть между плечом и рукой, судьи не считали это нарушением правил. Мяч – не точка, и при своем касании разрешенной части руки он может задевать запрещенную часть. Сейчас четко в правилах написали: если мяч касается руки до уровня подмышки, тогда это не нарушение правил.

В июле будет новая трактовка правил игры, и она будет более справедлива. И я надеюсь, что арбитры будут правильно ее трактовать. Там будет четко сказано, что необходимо учитывать не только то, отставлена рука от тела или нет, но и то, естественно ли это отставление. Тогда мы придем к той трактовке, которая была в 80-90-х годах, когда мы судили и нас практически не критиковали за назначение 11-метровых. Тогда было все проще, учитывалась только умышленная игра рукой».

Николай Левников в прошлом был арбитром ФИФА и работал на Евро-96 в Англии и чемпионате мира 1998 года во Франции. В настоящее время матчи РПЛ судит его сын Кирилл Левников.

источник: Телеканал «Матч Премьер»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Красный кролик: Haval готовит к продаже новый кроссовер ChituУмер участник двух чемпионатов мира по футболу Валентин АфонинПлющенко считает, что Трусовой не хватило четверного до титула чемпионки мираАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиТрусова сделала заявление об уходе от Плющенко«Ни стыда, ни совести»: девушка футболиста «Ростова» разделась
«Чугунная бутса»-2020/21: Ахметов, Бизоза, Бурмистров, Осипенко и «Ахмат» — лауреаты марта
Перед возобновлением футбольного чемпионата России, бравшего паузу на матчи сборных, «Плеймейкер» представляет рейтинг главных нарушителей минувшего месяца - как среди игроков, так и среди команд РПЛ-2020/21.
Англия — второй главный фаворит Евро, Германия вне тройки, Россия по «цене» Украины. Мнение букмекеров
30 и 31 марта прошли последние официальные матчи с участием команд, которые летом сыграют на Евро. Рассказываем, как изменились букмекерские котировки на исход главного футбольного старта 2021 года.
Возня вокруг Трусовой — дележ шкуры неубитого медведя. И вот почему
Одна из лучших российских фигуристок Александра Трусова снова попала в центр скандала. Ее олимпийские перспективы выглядят все более туманно.
И снова Нагучев против Орзул: 10 ставок на 5 футбольных лиг. Битва полов #4
"Плеймейкер" представляет четвертый выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Ставь против России — и выиграешь миллион
Неудачи первой и молодежной сборных России обеспечили солидный выигрыш клиенту БК "Лига Ставок", который получил прибыль в размере 10 500 процентов от вложенных средств.
«С Чаловым возимся столько лет, и никакого толку». Кавазашвили — о российской молодежке
Прославленный вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился с «Плеймейкером» мнением о причинах неудачи молодежной сборной России на Евро-2021 в Венгрии.
«Герр Лев, срочно верните Мюллера». Германия шокирована поражением от Северной Македонии
Сенсационное поражение Германии от македонцев (1:2) в домашнем матче отбора ЧМ-2022 заставило немцев поумерить свой оптимизм в преддверии Евро.
Россия покинула Евро U21, Германия проиграла Македонии, а Большунов сменит фамилию:)
«Плеймейкер» выделяет основные события минувших дня и ночи в мировом спорте.
Освободились для Черчесова. Кто из молодежки помог бы на взрослом Евро
Сборная России U21 проиграла Дании (0:3) и не вышла в плей-офф молодежного чемпионата Европы. Теперь этих парней можно полноценно задействовать в тренировках команды Станислава Черчесова перед главным футбольным стартом 2021 года.
«Проиграли полумертвым деревьям». Реакция на поражение в Словакии
«Плеймейкер» собрал высказывания известных футбольных людей после матча отбора ЧМ-2022 Словакия – Россия (2:1).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Кубок Гераклиона. 26.03.2021. Сильнейшие люди планеты. Михаил Кокляев о спорте и жизни

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика