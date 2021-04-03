Николай Левников рассказал о том, как летом изменится трактовка игры рукой

Инспектор судейского комитета Российского футбольного союза Николай Левников сообщил о том, как со следующего сезона изменится трактовка игры рукой в футболе.

«Два года назад изменился текст правил в то части, которая касается игры рукой, – рассказал Левников в эфире телеканала «Матч Премьер». – Если раньше было написано, что игрок наказывается только в том случае, если он умышленно играет в мяч рукой, то сейчас это является одним из критериев из перечня, за которые футболисты должны быть наказаны.

Когда мяч попадал в переходную часть между плечом и рукой, судьи не считали это нарушением правил. Мяч – не точка, и при своем касании разрешенной части руки он может задевать запрещенную часть. Сейчас четко в правилах написали: если мяч касается руки до уровня подмышки, тогда это не нарушение правил.

В июле будет новая трактовка правил игры, и она будет более справедлива. И я надеюсь, что арбитры будут правильно ее трактовать. Там будет четко сказано, что необходимо учитывать не только то, отставлена рука от тела или нет, но и то, естественно ли это отставление. Тогда мы придем к той трактовке, которая была в 80-90-х годах, когда мы судили и нас практически не критиковали за назначение 11-метровых. Тогда было все проще, учитывалась только умышленная игра рукой».

Николай Левников в прошлом был арбитром ФИФА и работал на Евро-96 в Англии и чемпионате мира 1998 года во Франции. В настоящее время матчи РПЛ судит его сын Кирилл Левников.