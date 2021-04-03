Зидан отказался говорить о Холанде и дал совет Мбаппе

На пресс-конференции накануне матча чемпионата Испании против «Эйбара» главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отказался говорить о возможном переходе норвежца Эрлинга Холанда и дортмудской «Боруссии» в мадридский клуб.

«Каждый делает то, что ему хочется и то, что он считает правильным, – цитирует слова Зидана Goal.com – А моя работа заключается в том, чтобы готовить мою команду к матчам».

В то же время французский тренер дал совет форварду «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиану Мбаппе:

«Чем сильнее ты становишься, тем больше тебя критикуют. Когда Мбаппе делает что-нибудь хорошее, о нем говорят чудесные вещи, но плохих слов все равно не избежать. К этому нужно просто привыкнуть».

Встреча 29-го тура чемпионата Испании «Реал» – «Эйбар» пройдет в Мадриде в субботу 3 апреля и начнется в 17:15 по московскому времени.