Томас Тухель: Даже если завтра «Челси» запретят делать трансферы, я все равно буду счастлив

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал возможность усиления своей команды во время работы следующего трансферного окна.

«Честно говоря, даже если вдруг завтра нам запретят делать трансферы, я все равно буду счастливым тренером в следующем сезоне, – цитирует пресс-конференцию Тухеля Goal.com – Будет возможность вывести команду на новый уровень. Но у меня, конечно же, есть идеи по поводу того, как усилить команду.

Действовать нужно будут очень осторожно, поскольку у нас сформировалась группа людей, которые привязаны друг ко другу. Нам нужны люди только с хорошим характером, и я не позволю никому разрушить те хорошие отношения, которые у нас есть».

Тухель начинал нынешний сезон в «ПСЖ», откуда был уволен в конце декабре. 26 января немец был назначен новым главным тренером «Челси» после увольнения Фрэнка Лэмпарда.