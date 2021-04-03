Томас Тухель: Даже если завтра «Челси» запретят делать трансферы, я все равно буду счастлив

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Аргентина - Примера 1-й тайм, 18' Сан-Лоренсо 0 Росарио Сентра 0
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Торонто Рэптор 0 Голден Стэйт У 0 П1 1.48 П2 2.75
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Нью-Джерси Дэв 0 Вашингтон Кэпи 0 П1 3.10 Х 4.30 П2 2.00
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Нью-Йорк Никс 0 Даллас Маверик 0 П1 2.90 П2 1.43
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Бостон Селтикс 0 Хьюстон Рокетс 0 П1 1.14 П2 6.10
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Виннипег Джетс 0 Торонто Мэйпл 0 П1 2.90 Х 4.30 П2 2.10
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Мемфис Гриззли 0 Миннесота Тимб 0 П1 1.41 П2 3.00
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Индиана Пэйсер 0 Шарлотт Хорнет 0 П1 1.46 П2 2.80
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Нью-Орлеан Пел 0 Атланта Хоукс 0 П1 1.82 П2 2.00
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Эдмонтон Ойлер 0 Калгари Флэймз 0 П1 1.97 Х 4.40 П2 3.20
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Юта Джаз 0 Чикаго Буллз 0 П1 1.11 П2 7.10
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Колорадо Эвела 0 Сент-Луис Блюз 0 П1 1.69 Х 4.50 П2 4.20
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Портленд Трэйл 0 Милуоки Бакс 0 П1 2.20 П2 1.69
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Лос-Анджелес К 0 Сан-Хосе Шаркс 0 П1 2.28 Х 4.20 П2 2.65
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Финикс Санз 0 Оклахома-Сити 0 П1 1.10 П2 7.50
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Сакраменто Кин 0 Лос-Анджелес Л 0 П1 1.56 П2 2.50
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Анахайм Дакс 0 Аризона Койотс 0 П1 2.70 Х 4.00 П2 2.30
Португалия - Сегунда 13:00 Визела 0 Эшторил 0 П1 2.55 Х 2.70 П2 3.20
Италия - Серия А 13:30 Милан 0 Сампдория 0 П1 1.51 Х 4.60 П2 6.30
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Бохум 0 Хольштайн 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Карлсруэ 0 Оснабрюк 0 П1 1.76 Х 3.60 П2 4.90
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Хайденхайм 0 Гройтер Фюрт 0
Россия - Премьер-Лига 14:00 Ротор 0 Локомотив М 0 П1 5.20 Х 3.40 П2 1.83
Франция - Лига 1 14:00 Монако 0 Метц 0
Англия - Чемпионшип 14:30 Хаддерсфилд Та 0 Брентфорд 0 П1 4.60 Х 3.60 П2 1.84
Англия - Премьер-лига 14:30 Челси 0 Вест Бромвич А 0 П1 1.22 Х 6.40 П2 16.5
Испания - Примера 15:00 Гранада 0 Вильярреал 0 П1 4.00 Х 3.40 П2 2.05
Испания - Сегунда 15:00 УД Логроньес 0 Тенерифе 0 П1 3.80 Х 3.10 П2 2.16
Италия - Серия А 16:00 Сассуоло 0 Рома 0 П1 4.70 Х 4.60 П2 1.65
Италия - Серия А 16:00 Кальяри 0 Верона 0 П1 2.70 Х 3.20 П2 2.85
03 апреля 01:36
автор: Виктор Шарафудинов

Томас Тухель: Даже если завтра «Челси» запретят делать трансферы, я все равно буду счастлив

После 29 туров лондонский клуб занимает в АПЛ четвертое место, на 20 очков отставая от лидера «Манчестер Сити».

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал возможность усиления своей команды во время работы следующего трансферного окна.

«Честно говоря, даже если вдруг завтра нам запретят делать трансферы, я все равно буду счастливым тренером в следующем сезоне, – цитирует пресс-конференцию Тухеля Goal.com – Будет возможность вывести команду на новый уровень. Но у меня, конечно же, есть идеи по поводу того, как усилить команду.

Действовать нужно будут очень осторожно, поскольку у нас сформировалась группа людей, которые привязаны друг ко другу. Нам нужны люди только с хорошим характером, и я не позволю никому разрушить те хорошие отношения, которые у нас есть».

Тухель начинал нынешний сезон в «ПСЖ», откуда был уволен в конце декабре. 26 января немец был назначен новым главным тренером «Челси» после увольнения Фрэнка Лэмпарда.

источник:
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Анна Щербакова рассказала, что сделала с подарком - тортом от Нэтана Чена"ВКонтакте" выпустила первое за пять лет обновление приложения для iPadМиодраг Божович: Российский футбол сбавил по качествуАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушкиТрусова сделала заявление об уходе от ПлющенкоПервое, что выдает женщину, которая давным-давно без мужчины
«Чугунная бутса»-2020/21: Ахметов, Бизоза, Бурмистров, Осипенко и «Ахмат» — лауреаты марта
Перед возобновлением футбольного чемпионата России, бравшего паузу на матчи сборных, «Плеймейкер» представляет рейтинг главных нарушителей минувшего месяца - как среди игроков, так и среди команд РПЛ-2020/21.
Англия — второй главный фаворит Евро, Германия вне тройки, Россия по «цене» Украины. Мнение букмекеров
30 и 31 марта прошли последние официальные матчи с участием команд, которые летом сыграют на Евро. Рассказываем, как изменились букмекерские котировки на исход главного футбольного старта 2021 года.
Возня вокруг Трусовой — дележ шкуры неубитого медведя. И вот почему
Одна из лучших российских фигуристок Александра Трусова снова попала в центр скандала. Ее олимпийские перспективы выглядят все более туманно.
И снова Нагучев против Орзул: 10 ставок на 5 футбольных лиг. Битва полов #4
"Плеймейкер" представляет четвертый выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Ставь против России — и выиграешь миллион
Неудачи первой и молодежной сборных России обеспечили солидный выигрыш клиенту БК "Лига Ставок", который получил прибыль в размере 10 500 процентов от вложенных средств.
«С Чаловым возимся столько лет, и никакого толку». Кавазашвили — о российской молодежке
Прославленный вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился с «Плеймейкером» мнением о причинах неудачи молодежной сборной России на Евро-2021 в Венгрии.
«Герр Лев, срочно верните Мюллера». Германия шокирована поражением от Северной Македонии
Сенсационное поражение Германии от македонцев (1:2) в домашнем матче отбора ЧМ-2022 заставило немцев поумерить свой оптимизм в преддверии Евро.
Россия покинула Евро U21, Германия проиграла Македонии, а Большунов сменит фамилию:)
«Плеймейкер» выделяет основные события минувших дня и ночи в мировом спорте.
Освободились для Черчесова. Кто из молодежки помог бы на взрослом Евро
Сборная России U21 проиграла Дании (0:3) и не вышла в плей-офф молодежного чемпионата Европы. Теперь этих парней можно полноценно задействовать в тренировках команды Станислава Черчесова перед главным футбольным стартом 2021 года.
«Проиграли полумертвым деревьям». Реакция на поражение в Словакии
«Плеймейкер» собрал высказывания известных футбольных людей после матча отбора ЧМ-2022 Словакия – Россия (2:1).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Кубок Гераклиона. 26.03.2021. Сильнейшие люди планеты. Михаил Кокляев о спорте и жизни

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика