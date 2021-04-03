Ривалдо: Переход Агуэро поможет «Барселоне» сохранить Месси

Бывший плеймейкер «Барселоны» Ривалдо прокомментировал вероятность перехода в клуб из столицы Каталонии форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

«Оформить переход Агуэро в качестве свободного агента было бы отличным ходом для «Барселоны», – заявил Ривалдо в интервью для Betfair. – Дело не только в экономии, ведь у Серхио хорошие отношения с Лионелем Месси.

Я думаю, что переход Агуэро может помочь вернувшемуся на пост президента Жоану Лапорте убедить Месси остаться в клубе».

Агуэро перешел в «Манчестер Сити» в июле 2011 года из «Атлетико» за 40 миллионов евро. С тех пор он забил 257 голов и отдал 73 ассиста в 384 матчах. Вместе с командой он стал четырехкратным чемпионом Англии.