Бывший нападающий ЦСКА Жо: У Олича есть все, чтобы быть успешным

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Португалия - Сегунда 13:00 Визела 0 Эшторил 0 П1 2.55 Х 2.70 П2 3.20
Италия - Серия А 13:30 Милан 0 Сампдория 0 П1 1.51 Х 4.60 П2 6.30
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Бохум 0 Хольштайн 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Хайденхайм 0 Гройтер Фюрт 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Карлсруэ 0 Оснабрюк 0 П1 1.76 Х 3.60 П2 4.90
Россия - Премьер-Лига 14:00 Ротор 0 Локомотив М 0 П1 5.20 Х 3.40 П2 1.83
Франция - Лига 1 14:00 Монако 0 Метц 0
Англия - Чемпионшип 14:30 Хаддерсфилд Та 0 Брентфорд 0 П1 4.60 Х 3.60 П2 1.84
Англия - Премьер-лига 14:30 Челси 0 Вест Бромвич А 0 П1 1.22 Х 6.40 П2 16.5
Испания - Примера 15:00 Гранада 0 Вильярреал 0 П1 4.00 Х 3.40 П2 2.05
Испания - Сегунда 15:00 УД Логроньес 0 Тенерифе 0 П1 4.20 Х 2.80 П2 2.20
Италия - Серия А 16:00 Беневенто 0 Парма 0 П1 2.75 Х 3.40 П2 2.65
Италия - Серия А 16:00 Сассуоло 0 Рома 0 П1 4.70 Х 4.60 П2 1.65
Италия - Серия А 16:00 Лацио 0 Специя 0 П1 1.44 Х 4.80 П2 7.50
Италия - Серия А 16:00 Дженоа 0 Фиорентина 0 П1 3.30 Х 3.00 П2 2.50
Италия - Серия А 16:00 Аталанта 0 Удинезе 0 П1 1.44 Х 4.60 П2 8.10
Италия - Серия А 16:00 Наполи 0 Кротоне 0 П1 1.23 Х 6.60 П2 14.0
Италия - Серия А 16:00 Кальяри 0 Верона 0 П1 2.70 Х 3.20 П2 2.85
Германия - Бундеслига 16:30 Аугсбург 0 Хоффенхайм 0 П1 3.70 Х 3.80 П2 2.00
Германия - Бундеслига 16:30 Майнц 0 Арминия 0 П1 1.78 Х 3.80 П2 4.80
Германия - Бундеслига 16:30 Вольфсбург 0 Кёльн 0 П1 1.54 Х 4.20 П2 6.70
Германия - Бундеслига 16:30 Боруссия Д 0 Айнтрахт Ф 0 П1 1.81 Х 4.00 П2 4.30
Германия - Бундеслига 16:30 Байер 0 Шальке-04 0 П1 1.26 Х 6.30 П2 12.0
Россия - Премьер-Лига 16:30 Краснодар 0 Ахмат 0 П1 1.78 Х 3.90 П2 4.60
Россия - Премьер-Лига 16:30 Рубин 0 Сочи 0 П1 2.38 Х 3.20 П2 3.30
КХЛ - плей-офф 17:00 Ак Барс 0 Авангард 0 П1 2.00 Х 3.90 П2 3.40
Англия - Премьер-лига 17:00 Лидс Юнайтед 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.53 Х 4.50 П2 6.20
Португалия - Сегунда 17:00 Порту Б 0 Арока 0 П1 2.36 Х 3.00 П2 3.10
Испания - Сегунда 17:00 Жирона 0 Понферрадина 0 П1 2.20 Х 3.10 П2 3.70
Испания - Примера 17:15 Реал Мадрид 0 Эйбар 0 П1 1.36 Х 5.40 П2 8.70
03 апреля 09:08
автор: Степан Шереметьев

Бывший нападающий ЦСКА Жо: У Олича есть все, чтобы быть успешным

Ранее московский клуб объявил о назначении на пост главного тренера команды Ивицы Олича.

Экс-форвард ЦСКА Жо выразил мнение о новом главном тренере армейцев Ивице Оличе, с которым они ранее были одноклубниками.

«Поверьте, у него есть все, чтобы добиться успеха. Он ведь усердно учился и посвятил всего себя футболу. Надеюсь, у него все получится. Хочу также сказать, что ЦСКА - это тот клуб, к которому я всегда испытываю большую любовь и уважение!», - приводит слова ЖО «Евро-футбол.ру».

Напомним, что хорватский специалист сменил на посту наставника красно-синих белорусского тренера Виктора Гончаренко.

Бразильский нападающий выступал за московский клуб с 2006 по 2008 год.

источник: «Евро-футбол.ру»
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