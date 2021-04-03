Бывший нападающий ЦСКА Жо: У Олича есть все, чтобы быть успешным

Экс-форвард ЦСКА Жо выразил мнение о новом главном тренере армейцев Ивице Оличе, с которым они ранее были одноклубниками.

«Поверьте, у него есть все, чтобы добиться успеха. Он ведь усердно учился и посвятил всего себя футболу. Надеюсь, у него все получится. Хочу также сказать, что ЦСКА - это тот клуб, к которому я всегда испытываю большую любовь и уважение!», - приводит слова ЖО «Евро-футбол.ру».

Напомним, что хорватский специалист сменил на посту наставника красно-синих белорусского тренера Виктора Гончаренко.

Бразильский нападающий выступал за московский клуб с 2006 по 2008 год.