Юлиан Нагельсманн: Если не обыграем «Баварию», то о чемпионстве можно забыть

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Сегунда 13:00 Визела 0 Эшторил 0 П1 2.55 Х 2.70 П2 3.20
Италия - Серия А 13:30 Милан 0 Сампдория 0 П1 1.51 Х 4.60 П2 6.30
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Бохум 0 Хольштайн 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Хайденхайм 0 Гройтер Фюрт 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:00 Карлсруэ 0 Оснабрюк 0 П1 1.87 Х 3.50 П2 4.40
Россия - Премьер-Лига 14:00 Ротор 0 Локомотив М 0 П1 5.20 Х 3.40 П2 1.83
Франция - Лига 1 14:00 Монако 0 Метц 0
Англия - Чемпионшип 14:30 Хаддерсфилд Та 0 Брентфорд 0 П1 4.60 Х 3.60 П2 1.84
Англия - Премьер-лига 14:30 Челси 0 Вест Бромвич А 0 П1 1.23 Х 6.30 П2 15.5
Испания - Примера 15:00 Гранада 0 Вильярреал 0 П1 4.00 Х 3.40 П2 2.05
Испания - Сегунда 15:00 УД Логроньес 0 Тенерифе 0 П1 4.20 Х 3.00 П2 2.10
Италия - Серия А 16:00 Беневенто 0 Парма 0 П1 2.75 Х 3.40 П2 2.65
Италия - Серия А 16:00 Лацио 0 Специя 0 П1 1.49 Х 4.60 П2 6.80
Италия - Серия А 16:00 Сассуоло 0 Рома 0 П1 4.70 Х 4.60 П2 1.65
Италия - Серия А 16:00 Дженоа 0 Фиорентина 0 П1 3.30 Х 3.00 П2 2.50
Италия - Серия А 16:00 Аталанта 0 Удинезе 0 П1 1.44 Х 4.60 П2 8.10
Италия - Серия А 16:00 Наполи 0 Кротоне 0 П1 1.25 Х 6.20 П2 13.5
Италия - Серия А 16:00 Кальяри 0 Верона 0 П1 2.70 Х 3.20 П2 2.85
Германия - Бундеслига 16:30 Аугсбург 0 Хоффенхайм 0 П1 3.70 Х 3.60 П2 2.05
Германия - Бундеслига 16:30 Майнц 0 Арминия 0 П1 1.78 Х 3.80 П2 4.80
Германия - Бундеслига 16:30 Вольфсбург 0 Кёльн 0 П1 1.55 Х 4.40 П2 6.10
Германия - Бундеслига 16:30 Боруссия Д 0 Айнтрахт Ф 0 П1 1.81 Х 4.00 П2 4.30
Германия - Бундеслига 16:30 Байер 0 Шальке-04 0 П1 1.26 Х 6.30 П2 12.0
Россия - Премьер-Лига 16:30 Краснодар 0 Ахмат 0 П1 1.78 Х 3.90 П2 4.60
Россия - Премьер-Лига 16:30 Рубин 0 Сочи 0 П1 2.30 Х 3.20 П2 3.50
Англия - Премьер-лига 17:00 Лидс Юнайтед 0 Шеффилд Юнайте 0 П1 1.54 Х 4.50 П2 6.10
КХЛ - плей-офф 17:00 Ак Барс 0 Авангард 0 П1 2.00 Х 3.90 П2 3.40
Португалия - Сегунда 17:00 Порту Б 0 Арока 0 П1 2.36 Х 3.00 П2 3.10
Испания - Сегунда 17:00 Жирона 0 Понферрадина 0 П1 2.20 Х 3.10 П2 3.70
Испания - Примера 17:15 Реал Мадрид 0 Эйбар 0 П1 1.37 Х 4.90 П2 9.80
03 апреля 09:36
автор: Степан Шереметьев

Юлиан Нагельсманн: Если не обыграем «Баварию», то о чемпионстве можно забыть

В рамках 27-го тура немецкой Бундеслиги «Лейпциг» дома примет мюнхенский клуб, встреча состоится сегодня, 3 апреля. Начало игры - в 19:30 (мск).

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн выразил мнение о предстоящем матче с «Баварией» в рамках 27-го тура чемпионата Германии.

«Нам нужна только победа. Если мы не победим, или сыграем вничью, то сезон для нас конечно не завершен, но о борьбе за чемпионство можно забыть.

Мы должны сыграть смело и организованно, уделить особое внимание реализации моментов. «Бавария» знает, как играть в подобных матчах, ведь это команда высочайшего уровня», - приводит слова Нагельсманна официальный сайт мюнхенского клуба.

В нынешнем сезоне «Лейпциг» после 26 матчей в немецкой Бундеслиги расположился на второй строчке, набрав 57 очков.

«Бавария» же является лидером чемпионата, в активе мюнхенцев 61 балл.

Встреча состоится сегодня, 3 апреля. Начало игры - в 19:30 по московскому времени.

источник: Fcbayern-munchen
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