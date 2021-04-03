Юлиан Нагельсманн: Если не обыграем «Баварию», то о чемпионстве можно забыть

Главный тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн выразил мнение о предстоящем матче с «Баварией» в рамках 27-го тура чемпионата Германии.

«Нам нужна только победа. Если мы не победим, или сыграем вничью, то сезон для нас конечно не завершен, но о борьбе за чемпионство можно забыть.

Мы должны сыграть смело и организованно, уделить особое внимание реализации моментов. «Бавария» знает, как играть в подобных матчах, ведь это команда высочайшего уровня», - приводит слова Нагельсманна официальный сайт мюнхенского клуба.

В нынешнем сезоне «Лейпциг» после 26 матчей в немецкой Бундеслиги расположился на второй строчке, набрав 57 очков.

«Бавария» же является лидером чемпионата, в активе мюнхенцев 61 балл.